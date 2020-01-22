شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر شعار بشري لإكسبو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي في مركز العوير، احتفالية كبيرة، بمناسبة استضافة دبي دانة الدنيا وأيقونة العالم معرض إكسبو 2020، بحضور الدكتور موسى عباس مدير الأكاديمية وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية.

وقدم البراعم لاعبو الأكاديمية عدداً من الإبداعات الفنية، وشكلوا في مجموعات متنوعة أكبر شعار بشري لإكسبو 2020، تعبيراً عن سعادتهم بالحدث العالمي، الذي تحتضنه دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً وحضارياً مهماً، يؤكد ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم وتميز وازدهار في فترة وجيزة.

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