دادا وحسن أمين يغيبان عن خورفكان حتى نهاية الموسم

تعاقد نادي خورفكان مع المدافع فوزي فايز لاعب الشارقة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، كما تعاقد مع محمد هلال لاعب بني ياس معاراً حتى نهاية الموسم أيضاً، وكانت هناك نقطة خلاف بين السماوي وخورفكان تم تجاوزها، فبني ياس اشترط عدم مشاركة اللاعب في مباراة الفريقين بالدور الثاني من دوري الخليج العربي، وهو ما تحفظت عليه إدارة النسور الخضر قبل أن تقبل بهذا الشرط، ويتوقع أن يكون اللاعب وقع رسمياً أمس.

وينتظر أن يكون اللاعبان ضمن خيارات المدرب جوران في مباراة الغد أمام العين بالجولة ال12 من دوري الخليج العربي، كما ستشهد المباراة مشاركة للثنائي البرازيلي غوميز وبورنو اللذين تعاقد معهما النادي مؤخراً.

ومن جهة أخرى، يدخل الفريق في مواجهة الزعيم في ظل غيابات مؤثرة؛ حيث إن الظهيرين أحمد دادا وحسن أمين سيكونان خارج الحسابات، وسيغيبان حتى نهاية الموسم، فيما يستمر غياب اللاعبين علي حسين وخالد حسين اللذين خضعا لعمليتين جراحتين في بداية الموسم، وهما على الأرجح سيغيبان أيضاً حتى نهاية الموسم.

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ويبدو أحمد إلياسي مرشحاً أيضاً للغياب عن مباراة العين وقد تماثل للشفاء من الإصابة؛ لكنه ليس جاهزاً بشكل كامل، وتحوم الشكوك حول ظهوره مع النسور غداً.

وأطلت مشكلة «الجانبين» برأسها في خورفكان؛ بسبب غياب دادا وحسن أمين، وإصابة أحمد إلياسي وسيضطر المدرب للاعتماد على فوزي فايز على الرغم من التحاقه بالفريق قبل يومين فقط ومشاركته في حصتين تدريبيتين إلى جانب عادل سبيل الظهير الأيسر في مواجهة الغد.

وأزعج النقص في «الأظهرة» المدرب غوران الذي طالب بالتعاقد مع لاعبين يعوضون غياب دادا وأمين وخاطب خورفكان فعلياً أكثر من ناد وطلب استعارة أكثر من لاعب؛ لكنه لم يحصل حتى الآن إلا على فوزي فايز من فريق الشارقة، وما زالت فرقة النسور بحاجة إلى لاعب آخر في وظيفة الظهير الأيسر بجوار سبيل.