شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع كايو لوكاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أكمل الشارقة اتفاقه مع البرازيلي كايو لوكاس (24 عاماً) لاعب بنفيكا البرتغالي والعين السابق، وسيتم قيده في خانة مواطنه إيجور كورنادو إلى حين اكتمال شفائه، ومن المتوقع أن يعلن الشارقة عن اكتمال الصفقة رسمياً بعد وصول اللاعب اليوم واجتيازه الفحص الطبي، ويذكر أن كايو تألق مع العين الذي لعب له سنتين قبل الانتقال للدوري البرتغالي، ويبحث الشارقة عن لاعب مقيم لشغل خانة صانع الألعاب في الفترة المقبلة.

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