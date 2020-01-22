دورة نــد الشــبا الريـاضيـة تــواصـل تسجيل الفرق في كرة الصالات والكرة الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل اللجنة المنظمة ل «دورة ند الشبا الرياضية» استقبال طلبات التسجيل للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة الثامنة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعها من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات.

وتدخل عملية التسجيل للمشاركة في التصفيات أيامها الأخيرة، حيث سيتم إغلاق باب تسجيل الفرق في البطولتين يوم 25 يناير 2020، وسيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين في بطولة كرة قدم الصالات يوم 1 فبراير، وتنطلق تصفيات البطولة يوم 27 فبراير، وتقام منافساتها في صالة المنارة الرياضية، فيما سيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين في بطولة الكرة الطائرة يوم السبت 15 فبراير، وتنطلق تصفيات الكرة الطائرة يوم الثلاثاء 15 إبريل في صالة المجمع الرياضي بند الشبا.

وتستقبل اللجنة المنظمة طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة www.nasst.ae، حيث يمكن لكل إداري إنشاء حساب خاص بفريقه في هذا الموقع واختيار اسم له، وفي حال رغبته في المشاركة باسم دائرة أو شركة، يجب أن يقدم ما يفيد الموافقة من الإدارة المعنية بالمؤسسة لمشاركة الفريق.

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وحددت اللجنة الفنية لكرة قدم الصالات عدد المسجلين في كل فريق، حيث يلتزم الفريق المشارك بتسجيل 16 لاعباً كحد أقصى و10 لاعبين كحد أدنى في التصفيات، من بينهم حارسا مرمى، ويسمح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة، بالإضافة إلى تسجيل 7 لاعبين بحد أقصى من المقيمين ومواليد الدولة، على أن تكون المشاركة الفعلية للمواطنين ومن في حكمهم في الملعب بحد أدنى لاعبين اثنين بشكل (إجباري).

ويحق للفرق المتأهلة لنهائيات بطولة كرة قدم الصالات تسجيل ما لا يزيد على 3 لاعبين أجانب، وسمحت اللجنة المنظمة بتسجيل اللاعبين الذين بلغ عمرهم 18 سنة فما فوق، ويقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عن طريق الحساب المنشأ للفريق مرفقاً بكافة المستندات المطلوبة.

وعلى صعيد بطولة الكرة الطائرة أكدت اللجنة الفنية التزام كل فريق بتسجيل 14 لاعباً كحد أقصى، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون اللاعب بعمر 18 سنة فما فوق في تاريخ إقامة البطولة، خلال التصفيات أو النهائيات، كما يسمح بتسجيل اللاعبين في التصفيات والنهائيات، على أن تكون المشاركة الفعلية للمواطنين ومن في حكمهم في الملعب بحد أدنى عدد لاعب واحد بشكل (إجباري).

وقررت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية تنظيم تصفيات مؤهلة إلى دور ال 16 للمشاركة في بطولة الكريكت، بسبب الطلب المتزايد على المشاركة في النسخة الثانية من البطولة التي تمت إضافتها العام الماضي لأول مرة ضمن فعاليات الدورة، وشهدت نجاحاً كبيراً من خلال المشاركة الواسعة والإقبال الجماهيري الكبير على متابعتها، وسيفتح باب التسجيل للمشاركة في تصفيات البطولة من 16 فبراير.