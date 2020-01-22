شكرا لقرائتكم خبر عن النمر ينقل تحيات راشد بن حميد لمجلس الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص إبراهيم النمر الأمين العام المساعد في اتحاد الإمارات لكرة القدم على نقل تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الإمارات لكرة القدم والأمين العام وأعضاء اللجنة الى مجلس الشارقة الرياضي ولجنة كرة الصالات، وأشاد بالتعاون القائم بين الاتحاد والمجلس في رعاية اللعبة التي تشهد تطوراً ونمواً مطرداً من موسم لآخر، وقال: سعادتنا كبيرة بتنظيم مثل هذه البطولات وإن اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي يعملان في تناغم وانسجام من أجل مصلحة الرياضة في الدولة ولأجل الارتقاء بالعمل الرياضي من كل النواحي، وتمنى النمر كل النجاح لبطولة خورفكان للأندية بعدما أشاد بعمل وجهود اللجنة التنفيذية للارتقاء باللعبة.

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