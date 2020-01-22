بداية قوية لنادال.. والتونسية أنس تفجر مفاجأة في أستراليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول ووصيف البطل، سعيه لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، بقوة بعد فوزه السهل على البوليفي هوغو ديليين 6-2 و6-3 و6-صفر في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب. ويلتقي الإسباني البالغ 33 عاماً في الدور الثاني الفائز من مباراة الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس والبرتغالي جواو سوزا.

وبلغ الدور الثاني الإسباني روبرتو باوتسيتا-آغوت التاسع بفوزه على مواطنه فيليسيانو لوبيز 6-2 و6-2 و7-5، فيما تغلب الكرواتي مارين سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز لعام 2014 ووصيف أستراليا المفتوحة لعام 2018 وويمبلدون لعام 2017، على الفرنسي كورنتان موتيه دون عناء يذكر 6-3 و6-2 و6-4 .

وعند السيدات، حققت التونسية أنس جابر مفاجأة بإقصائها البريطانية جوهانا كونتا المصنفة ال12 بعد الفوز عليها دون مقاومة تذكر 6-4 و6-2، لتبلغ ابنة ال25 عاماً الدور الثاني للمرة الأولى في ملبورن من أصل 4 مشاركات لها، والرابعة فقط في الغراند سلام (وصلت إلى الدور الثالث في رولان غاروس عام 2017 والثاني في فلاشينغ ميدوز خلال العام ذاته، والثاني في ويمبلدون عام 2018 والثالث في فلاشينغ ميدوز العام الماضي). وتلتقي جابر في الدور الثاني الفرنسية كارولين غارسيا الفائزة على الأمريكية ماديسون برنغل 6-7 (5-7) و6-2 و6-2.

واحتاجت التشيكية كارولينا بليشكوفا، المصنفة ثانية ووصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2016، إلى ساعة و24 دقيقة لتحجز بطاقتها إلى الدور الثاني للموسم السابع توالياً (أفضل نتيجة لها وصولها إلى دور الأربعة العام الماضي)، بالفوز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 6-1 و7-5. وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل الألمانية لاورا سيغيموند التي تغلبت على الأمريكية كوكو فانديفيغيه المشاركة ببطاقة دعوة 6-1 و6-4. كما تأهلت إلى الدور الثاني السويسرية بيليندا بنسيتش السادسة بفوزها على السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-3 و7-5، والأمريكية ماديسون كيز العاشرة بفوزها على الروسية داريا كاستاكينا 6-3 و6-1، وانتهى مشوار الروسية ماريا شارابوفا عند الدور الأول للمشاركة الثالثة توالياً في الغراند سلام بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش التاسعة عشرة دون مقاومة 3-6 و4-6.