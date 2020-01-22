رزفان: تعادل الهلال مع الفيصلي منطقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وصف الروماني رزفان لوشيسكو مدرب الهلال تعادل فريقه دورياً في المباراة المؤجلة من الجولة 12 أمام مضيفه الفيصلي (2-2) بالعادل، مضيفاً: «واجهنا مصاعب خلال الشوط الأول أمام فريق شرس يمتلك قوة دفاعية ولاعبين طوال القامة بالإضافة لتفوقه في الكرات الثابتة، حارسنا المعيوف كان حاضراً وأنقذنا من هدفين، في الشوط الثاني غامرنا بالهجوم وسجلنا لكن مرة أخرى استفادوا من الكرات الثابتة وأدركوا التعادل».

وأكد البرازيلي لوشيسكا مدرب الفيصلي أن فريقه قدم مباراة كبيرة وكان قريباً من الفوز، وزاد: «الهلال فريق قوي وخروج قوميز ساعدنا على العودة حيث كثفتا الهجوم وسجلنا التعادل».

وكان الهلال تقدم مرتين عن طريق جيوفينكو (47) واداوردو من ركلة جزاء (88) لكن الفيصلي في كل مرة نجح في العودة عن طريق كاليم هاليد (55 و92)، وأصبح للهلال 31 نقطة متصدراً لللائحة بفارق نقطة عن النصر وبلغ الفيصلي 21 نقطة في المركز الثامن.

على صعيد آخر، أعلن الهلال والتعاون الانتهاء من صفقة تبادلية انتقل بموجبها مد الله العليان إلى الهلال بدءاً من انتقالات يناير الحالي وانتقال حسن كادش من الهلال للتعاون.