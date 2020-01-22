شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وثائقي لنيمار على «نتفليكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد النجم البرازيلي نيمار لفيلم وثائقي على شبكة «نتفليكس» وفق لوباريسيان الفرنسية. واعترف المتحدث باسم امازون أن هناك منافسة بين الشبكات لتغطية حياة اللاعبين ونجوم الرياضة في مسلسلات وثائقية وقال: «الممثلون الكبار في السوق يريدون التقرب من لاعبي الكرة ونجوم الرياضة لإنتاج مسلسلات وثائقية. السباق محموم والفائز من يحصل على صفقة إنتاج مع نجوم من أمثال كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار».

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