دي ليخت: كل مباراة اختبار في إيطاليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الهولندي ماتيس دي ليخت (20 عاماً) مدافع اليوفنتوس إن هناك اختلافاً بين ال «سيري أي» والدوري الهولندي وقال: «الفرق الأربعة الكبرى في هولندا مهيمنة ولا تلق بالاً للفرق الصغيرة بينما في إيطاليا كل مباراة هي اختبار».

واعترف دي ليخت بصعوبة موسمه الأول في اليوفي وجلوسه على الدكة فترات لكنه عاد للتشكيلة في مباراة الفوز على روما 2-1 بعدما تعرض منافسه في الموقع ديميرال لإصابة أنهت موسمه.

ولعب دي ليخت أمام أودينيزي وبارما وتحدث عن مساعدة كيليني وبونوتشي له وقال: «كيليني مدافع ذو خبرة كبيرة جدا ويعرف كيف يلعب، أنا شاب ومندفع بعض الشيء وأريد الفوز في كل مراوغة لكن أحياناً من الأفضل أن تشغل عقلك وهذا ما أتعلمه من كيليني. أتعلم أيضاً من بونوتشي، كلاهما يتمتع بالخبرة وأنا أحاول تطوير خبرتي».