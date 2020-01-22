شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية كيميا تلجأ إلى ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت كيميا علي زاده (21 عاماً) الرياضية الإيرانية الوحيدة الفائزة ببرونزية التايكواندو في ألعاب ريو 2016 عن انتقالها للعيش في ألمانيا، وتحديداً مدينة هامبورج، بعد فرارها من البلاد، وقالت إنها تلقت عروضاً لتمثيل هولندا وكندا وبلجيكا وبلغاريا، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وقررت شهرة بيات حكمة الشطرنج السير على خطى كيميا، وقالت إنها لن تعود من بطولة في روسيا حرصاً على سلامتها.

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