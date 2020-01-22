منتخــب السـلـة يتطلـع لأكـبر استفـادة من بطولـة دبي الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة فريق مايتي سبورت الفلبيني في افتتاح النسخة 31 من بطولة دبي الدولية للسلة، المقرر أن تنطلق غداً، وتستمر حتى الأول من فبراير المقبل بمشاركة 11 فريقاً تمثل فرق النخبة على المستويين الآسيوي والإفريقي.

كان المنتخب الوطني تجمع قبل أيام في أعقاب ختام الدور التمهيدي في الدوري العام بقيادة المدير الفني للاتحاد منير سليمان، والمدربين المساعدين سالم عتيق وهمام كركوكلي، ومدير المنتخب عبدالله مدني، بجانب المشرف العام على المنتخبات الوطنية لكرة السلة راشد النقبي الذي أوضح أن قائمة المنتخب التي تم اختيارها لخوض البطولة تضم 13 لاعباً هم: جاسم محمد وحميد هاشل وعمر خالد (الشارقة)، سعيد مبارك وقيس عمر ومحمد عبداللطيف وأحمد عبداللطيف (شباب الأهلي)، طلال سالم وراشد سالم وحسن عبدالله وصالح سلطان وحمد عاشور (النصر)، وراشد أيمن (الوصل).

وتوقع مشاركة مميزة للمنتخب يخرج منها مستفيداً فنياً وبدنياً قبل أن يعود لاعبوه إلى صفوف أنديتهم لإكمال مشوار مسابقة الدوري.

وقبل 24 ساعة من انطلاق البطولة، وصلت أمس بعثة الاتحاد الحلبي إلى دبي، وقد أدى الفريق الذي يضم معظم عناصر المنتخب السوري أول تدريب له استعداداً لأولى مبارياته مع مايتي سبورت الفلبيني بعد غدٍ الجمعة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلاً من: بيروت والنجم الرادسي التونسي ومنتخب الإمارات والجامعة الأمريكية في دبي، كما وصل رئيس نادي الوثبة السوري إياد السباعي على أن تلحق به البعثة بعد ظهر اليوم.

وأكد الحكم الدولي السابق عوض سامي منظم البطولة أن عملية اختيار الفرق كانت مهمة جداً من أجل إنجاح النسخة الجديدة الاستثنائية على حد قوله، وكان اختيار هذه النخبة من الفرق العربية والآسيوية بالتنسيق مع اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة الذي يعود إليه الفضل في وصول البطولة إلى هذه المكانة العالمية.

وفي سياق آخر، أكد عوض سامي أن تذاكر دخول المباريات ستتوفر بداية من اليوم في نادي شباب الأهلي دبي والمستشفى الكندي بدبي.