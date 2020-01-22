شكرا لقرائتكم خبر عن والد رينييه: عرض برشلونة كان ضعيفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف ماورو كارفالهو والد صفقة ريال مدريد الجديدة البرازيلي رينييه عن اتصال برشلونة بالعائلة قبل عرض ريال مدريد وأضاف: «كانت اتصالات ضعيفة مع برشلونة، ليس بقوة اتصال ريال مدريد الذي تقدم بعرض. تلقينا اتصالاً أيضاً من أرسنال وليفربول وأياكس ودورتموند».
وعبر والد اللاعب عن سعادة العائلة وقال: «سعداء جداً ونعيش الحلم لأن ابني سيكون جزءاً من مشروع الريال، لم نصدق في البداية من شدة الفرح وعلى رينييه الآن إثبات جدارته لرهان النادي عليه. الريال يعني زيدان وراؤول وجوتي وكريستيانو رونالدو، ابني كان دوماًمن المعجبين بالنادي». وعن المنافسة التي ستكون على مكان في الفريق الأول قال ماورو: «ابني لا يلعب بنفس موقع فينيسيوس أو رودريجو، أحب رودريجو لذكائه ومهارته لكنه يلعب في اليمين مثل فينيسيوس. رينييه لاعب وسط أكثر من مهاجم وهو أقرب لكاكا، يحب اللعب وراء الرقم 9».
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