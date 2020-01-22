لامبارد يكشف اهتمامه بكافاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لمّح مدرب تشيلسي فرانك لامبارد إلى إمكانية التحرك لشراء النجم الأوروجياني أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان بعد انهيار مفاوضات أتلتيكو مدريد مع النادي الفرنسي بسبب خلاف على سعر الصفقة. وتقدم كافاني بطلب الرحيل لإدارة ناديه ليدخل تشيلسي على الخط وقال لامبارد: «كافاني لاعب كبير، لعبت ضده وأحببت دائماً طريقة تفكيره وشخصيته وسجله التهديفي يتحدث طبعاً عن أدائه. لست أعلم ما يجري حالياً بخصوص شرائه وسنرى ما يحصل، هو لاعب يملك الخبرة ويوجد الكثير من اللاعبين ذوي الخبرة في السوق». وحمل تامي أبراهام مشعل الهجوم في تشيلسي بعد الرحيل المتوقع لجيرو وتراجع ميشي باتشواي في التسجيل لكن تامي لا يملك الخبرة المطلوبة لهز الشباك في كل مباراة. وتعرض تشيلسي لسيل من الإحباطات مع النجوم المخضرمين من أمثال فالكاو وباتو وهيجواين الذين فشلوا في التأقلم على الدوري الإنجليزي لكن صغر سن لاعبي تشكيلة لامبارد الحالية مشكلة بحد ذاتها. وأضاف: «أعتقد أن فريقي شاب وندرك أن تغيير التشكيلة يحتاج لوقت. فكرة جلب لاعب ذي خبرة ليست بعيدة عنا إطلاقاً. أحيانا يحتاج الشباب لبعض الدعم».