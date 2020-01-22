تعاون مثمر بين «إكسبو 2020» وأوميجا دبي ديزرت كلاسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع الأمريكي بريسون ديشامبو، والإسباني سيرجيو جارسيا بطل نسخة 2017، والإنجليزي تومي فليتوود بطل «السباق إلى دبي» 2017، والإنجليزي إيان بولتر قائد كأس رايدر والنجم الإنجليزي الواعد جوشوا هيل، لالتقاط صورة تذكارية مع شخصيتي التميمة الرسمية لمعرض إكسبو 2020 - دبي، الطفلة الإماراتية لطيفة «8 سنوات» وشقيقها راشد «9 سنوات»، سعياً لتوحيد الجهود مع بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي تحتفل بانطلاق نسختها ال31، بداية من يوم غد وحتى 26 يناير.

والتقطت الصورة التذكارية في نادي الإمارات للجولف، وتجمع اللاعبون والشخصيات عند الحفرة رقم «8» على ملعب المجلس الشهير، وظهر في الخلفية منظر الأفق الساحر لدبي، بما يعرض قوة بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تجمع أفضل لاعبي العالم.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من أفضل اللاعبين منهم 16 من المصنفين العالميين ال50 الأوائل، و35 ضمن أول 100، و9 من المتوجين بالبطولات الكبرى.

وقدمت بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك في 2019 أفضل الملاعب عالمياً، ويبدو أن هذا العام سيكون أفضل بانضمام نجوم الجولف الذين التقطوا الصورة مع لطيفة وراشد شخصيتا إكسبو 2020، وهما يمثلان طفلين شغوفين بالاستكشاف والمغامرة والتعلّم ويحلمان بأن يصبحا من المخترعين والمبتكرين، بفضل ما حباهما الله به من ذكاء.

وتحدث سيمون كوركيل، مدير البطولة، الذي انضم للصورة الجماعية، وقال: «حينما أرى هؤلاء اللاعبين الدوليين الرائعين اجتمعوا على ملعب المجلس الحاصل على جوائز مرموقة، يتضح كم قطعت الجولف في دبي منذ النسخة الأولى في عام 1989، بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك ملتزمة بتقديم بطولة جولف ذات مستوى عالمي وكما ترون من الصورة التي التقطها اللاعبون، فإن قائمة المشاركين ترتقي إلى أكثر من التوقعات».