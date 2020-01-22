المغرب يواجه السودان وغينيا بيساو وغينيا في تصفيات كأس العالم 2022









اسماء السيد - الرباط: أوقعت قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، التي أجريت الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، المنتخب المغربي في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات السودان وغينيا بيساو وغينيا.

وتخوض المنتخبات الـ40، المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات، بطولة فيما بينها في كل مجموعة، ليلعب كل منتخب 6 مباريات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة فقط إلى الدور الأخير، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة للمونديال.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين، وذلك وفقًا لتصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم، بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، على أن يلعب كل منتخب من المستوى الأول، مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وإياب، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين للنهائيات.

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وتنطلق مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ما بين 5 و13 أكتوبر المقبل، فيما تجرى لقاءات الجولة الثانية مابين 9 و17 نوفمبر المقبل.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة مابين 22 و30 مارس 2021، فيما تجرى الجولة الخامسة مابين 30 غشت و7 شتنبر 2021؛ والجولة السادسة ما بين 4 و12 أكتوبر 2021.

وتجرى مباراتي الدور الأخير للتصفيات ما بين 8 و16 نوفمبر 2021.