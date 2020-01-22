أرسنال بعشرة لاعبين ينتزع التعادل من تشلسي في دربي ساخن

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انتزع ارسنال الذي لعب 64 دقيقة بعشرة لاعبين تعادلا مثيرا من جاره تشلسي 2-2 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء، في حين استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بتغلبه على شيفيلد يونايتد ليعزز رصيده في المركز الثاني.

على ملعب ستامفورد بريدج، جاءت مباراة تشلسي وجاره ارسنال سريعة ومثيرة طوال الدقائق التسعين كان فيها اصحاب الارض الافضل معظم فترات المباراة لكنهم لم يتمكنوا من الاحتفاظ بتقدمهم مرتين.

وقام تامي ابراهام بمجهود فردي لكن مدافع ارسنال الحالي وتشلسي سابقا البرازيلي دافيد لويز اجتاحه داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويطرد المعتدي ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ترجم الايطالي البرازيلي جورجينيو ركلة الجزاء بنجاح مانحا التقدم لفريقه (28)

ويدين ارسنال بالبقاء في المباراة الى حارس مرماه الالماني برند لينو الذي تصدى لاكثر من محاولة ابرزها رأسية لابراهام من مسافة قصيرة منتصف الشوط الاول، والثانية لروس باركلي حيث ارتمى وابعدها الى ركنية في اواخر المباراة.

وشهد مطلع الشوط الثاني رد فعل قوي من ارسنال الذي نجح مهاجمه الشاب البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي يلعب بدلا من الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الموقوف ثلاث مباريات في السير بالكرة مسافة 70 مترا قبل ان يسدد الكرة داخل الشباك مدركا التعادل (63).

وظن تشلسي وانصاره ان فريقهم حصد النقاط الثلاث عندما سجل له قائده الاسباني سيزار اسبيليكويتا من مسافة قصيرة هدف التقدم بعد عرضية متقنة من كالوم هودسون اودوي (84)، لكن مواطنه هكتور بيليرين ادرك التعادل لارسنال من كرة لولبية قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.

-اغويرو المنقذ-

وعاد مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين الى سكة الانتصارات اثر تغلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد 1-صفر.

وكان سيتي سقط على ملعبه في فخ التعادل مع كريستال بالاس 2-2 في نهاية الاسبوع الماضي، لكنه نجح في الخروج بنقاط المباراة الثلاث ليعزز رصيده في المركز الثاني الى 51 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي الثالث الذي يواجه وست هام الاربعاء.

وشهدت تشكيلة سيتي عودة قطب الدفاع الفرنسي ايميريك لابورت بعد غياب دام خمسة اشهر لاصابة في ركبته.

وعلى الرغم من تسجيله هدفين في مرمى كريستال بالاس، قرر مدرب سيتي الاسباني جوسيب غوارديولا اراحة الارجنتيني سيرخيو اغويرو افضل هداف في تاريخ النادي واشرك بدلا منه البرازيلي غابريال جيزوس. بيد ان الاخير لم يقدم الشيء الكثير لا بل اضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس شيفيلد دين هندرسون المعار اليه من مانشستر يونايتد (35).

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وكان هندرسون احد نجوم المباراة بتصديه لمحاولتين خطيرتين لرحيم ستيرلينغ (19) والارجنتيني نيكولا اوتامندي من كرة اكروباتية (25).

وفي الدقيقة 68 شارك اغويرو بدلا من جيزوس وبعد نزوله بخمس دقائق نجح في منح فريقه هدف الفوز بتمريرة عرضية متقنة من صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين. والهدف هو السابع لاغويرو في اربع مباريات لفريقه منذ مطلع العام الحالي والحادي والعشرون له هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وقال غوراديولا بعد المباراة "كنا خجولين بعض الشيء في الشوط الاول وتصدى حارس الفريق المنافس لكرلة جزاء وكرتين خطيرتين، لكننا اظهرنا وجهنا الحقيقي في الثاني وسيطرنا على مجريات اللعب لنحقق فوزا ثمينا"؟

واهدر ايفرتون فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه نيوكاسل بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الاخيرة قبل ان تتلقى شباكه هدفين.

وافتتح المهاجم الايطالي الشاب مويز كين التسجيل للفريق الشمالي مسددا بين ساقي حارس نيوكاسل (30) وهو الاول له منذ انتقاله من يوفنتوس الصيف الماضي، واضاف دومينيك كالفيرت ليفين الثاني (54)، لكن الفرنسي فلوريان لوجون نجح في تسجيل هدفين في الرمق الاخير ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وفي ابرز النتائج الاخرى، سقط كريستال بالاس على ارضه امام ساوثمبتون صفر-2.

ملخص مباراة تشلسي وأرسنال:

ملخص مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي:

ملخص مباراة إيفرتون ونيوكاسل:

ملخص مباراة كريستال بالاس وساوثمبتون:

ملخص مباراة أستون فيلا وواتفورد :