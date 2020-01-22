إشبيلية بسهولة إلى الدور الرابع من كأس اسبانيا

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بلغ اشبيلية الدور الرابع من كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ليفانتي بنتيجة 3-1 الثلاثاء.
ودخل الفريقان الى الاستراحة بالتعادل الايجابي 1-1 بعد أن افتتح البرازيلي فرناندو التسجيل لاصحاب الارض في الدقيقة 13 قبل أن يعادل الكوستاريكي اوسكار دوارتي للضيوف في الدقيقة 31.
وأحكم الفريق الاندلسي قبضته على المواجهة في الشوط الثاني مفتتحا التسجيل في الدقيقة الاولى منه عن طريق الارجنتيني لوكاس اوكامبوس بتسديدة رائعة من خارج المنطقة على يسار الحارس أيتور (46).
وسجل اوسكار توريس هدف الاطمئنان لاشبيلية، رابع الدوري الاسباني، في الدقيقة 78.
وفي أبرز مباريات الغد يحل برشلونة ضيفا على ايبيزا ايفسا من الدرجة الثانية، فيما يحل ريال مدريد ضيفا على اونيونيستاس سالامانكا من الدرجة الثانية ايضا.
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