نابولي يقصي لاتسيو حامل اللقب من ربع نهائي كأس ايطاليا

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

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أقصى نابولي فريق لاتسيو حامل اللقب من الدور ربع النهائي لكأس ايطاليا لكرة القدم بفوزه عليه بهدف يتيم الثلاثاء ليكون أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي.

وسجل لورنتسو اينسيني هدف الفوز لفريق العاصمة الايطالية في الدقيقة الثانية، في مباراة شهدت طرد لكل من الفريقين واهدار ركلة جزاء في الشوط الاول.

وتفوق لاتسيو، ثالث الدوري هذا الموسم، في نهائي العام الماضي على أتلانتا ليفشل هذه المرة في بلوغ المربع الذهبي.

ويلتقي نابولي، المتوج باللقب في خمس مناسبات آخرها عام 2014، في نصف النهائي مع انتر او فيورنتينا اللذين يلتقيان الثلاثاء المقبل.

وافتتح رجال المدرب جينارو غاتوسو التسجيل باكرا في الدقيقة الثانية من اللقاء على ملعب ساو باولو بعدما توغل اينسيني الى داخل منطقة الجزاء عن الجهة اليسرى، قبل أن يراوغ المدافعين ببراعة ويسدد كرة زاحفة على يسار الحارس الالباني توماس ستراكوشا اسفل الزاوية اليسرى.

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وأهدر فرق المدرب سيموني انزاغي فرصة ذهبية لمعادلة الارقام عندما أهدر تشيرو ايموبيلي ركلة جزاء بعد أن انزلق اثر تنفيذها لتعلو الكرة العارضة (10).

وتلقى لاتسيو فسحة أمل عندما طرد الالباني السيد هيساج لاعب الفريق الجنوبي من اللقاء في الدقيقة 19 اثر تلقيه الانذار الثاني، الا انه لم ينعم بالتفوق العددي اكثر من ست دقائق بعد طرد البرازيلي لوكاس ليفا في الدقيقة 25 ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

ويحل يوفنتوس ضيفا على روما في ربع النهائي الاخر غدا فيما يستقبل ميلان فريق تورينو الاربعاء المقبل.

ملخص المباراة: