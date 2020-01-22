السعيد يقود بيراميدز للفوز على المقاصة في الدوري المصري









اسماء السيد - قاد عبدالله السعيد مهاجم وهداف بيراميدز فريقه الى الفوز علي ضيفه مصر المقاصة 3-1 الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي في ختام مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري المصري.

سجل لبيراميدز عبد الله السعيد (20 من ركلة جزاء و45) ليبتعد في صدارة هدافي المسابقة رافعا رصيده الي 12 هدفا، واضاف محمد حمدي الهدف الثالث (87)، فيما سجل للمقاصة البديل صلاح امين (79 من ركلة جزاء)، والاخير اهدر ركلة جزاء ثانية لفريقه (90+1) تصدى لها حارس بيراميدز المهدي سليمان.

ورفع بيراميدز رصيده الي 23 نقطة صعد بها الى المركز الخامس فيما ظل مصر المقاصة في المركز الخامس عشر بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة وفشل في تحقيق الفوز للجولة العاشرة على التوالي منذ اخر فوز على حساب المصري بهدف نظيف في الجولة الرابعة.

وكان محمود البنا حكم المباراة قد اشهر البطاقة الحمراء لأحمد حسام "ميدو" المدير الفتي لمصر المقاصة لاستمرار اعتراضه على قرارات طاقم الحكام قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وبعد صيام عن الانتصارات دام 13 جولة، تغلب طنطا على ضيفه الجونة بهدف نظيف سجله محمد ماجد "اونش" (22).

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وانتظر طنطا حتى الجولة الرابعة عشر ليحقق فوزه الثاني هذا الموسم، وكان فوزه الاول علي حساب وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الاولي لبطولة الدوري.

ورفع طنطا رصيده إلى 13 نقطة ارتقي بهم الي المركز الثالث عشر ، في تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

ملخص مباراة بيراميدز ومصر المقاصة: