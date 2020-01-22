شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يواجه مالية كفر الزيات فى ختام الجولة الـ12 للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم مباريات الأسبوع الثانى عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى بلقاء غزل المحلة صاحب المركز الثانى للمجموعة برصيد 21 نقطة مع مالية كفر الزيات الذى يحتل المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

ويسعى خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط لمواصلة مطاردة فاركو صاحب الصدارة برصيد 26 نقطة، بينما يحاول فريق مالية كفر الزيات للخروج بأى نتيجة إيجابية على أمل إنقاذ الموقف والهروب من شبح الهبوط.

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وقد حافظ فريق فاركو بقيادة الدكتور أحمد عاشور على تصدره لقمة المجموعة الثالثة بعد فوزه بالأمس على بيلا بهدف مقابل لا شىء أحرزه الوافد الجديد وحيد محسن ليرتفع رصيد الفائز إلى 26 نقطة فى المركز الاول، بينما تجمد رصيد أبناء كفر الشيخ عند 5 نقاط فى المركز الاخير للمجموعة.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن فوز المنصورة على الحمام بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الرابع للمجموعة بينما تجمد رصيد أبناء مطروح عند 15 نقطة فى المركز الثامن ، وفى لقاء قمة المجموعة حقق دمنهور فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ومازال متشبث بأمل المنافسة على الصعود بينما تجمد رصيد البلدية عند 16 نقطة فى المركز السابع .

فى الوقت نفسه استعاد دكرنس سلسلة الإنتصارات تحت قيادة مديره الفنى مصطفى عبده بالفوز على الأوليمبى بهدف مقابل لا شىء ليرتفع رصيد الفائز عند 19 نقطة فى المركز الخامس ، بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 12 نقطة فى المركز العاشر ، كما حقق الرجاء المطروحى فى المباراة الأولى لنبيل محمود الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل لا شىء ليرفع الرجاء رصيده إلى 19 نقطة بينما تجمد رصيد أبو قير عند 13 نقطة فى المركز التاسع .