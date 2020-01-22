شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة" الاتحاد السكندرى تطير للإمارات اليوم للمشاركة ببطولة دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فجر اليوم، الأربعاء، فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى إلى الإمارات للمشاركة فى بطولة دبى الدولية، والتى تقام فى الفترة من 23 يناير وحتى 1 فبراير المقبل، وتضم القائمة كلا من: إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى ابراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، احمد الصباغ، احمد ابو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الادارة، ويضم الجهاز الفنى احمد مرعى مديرا فنيا، وعمرو السبخى مدرب عام، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربان، وخالد عبد الفتاح مدير ادارى، واحمد بسيونى ادارى، ومحمد كمال طبيب.

وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

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ووفقا للجدول يخوض الاتحاد منافسات البطولة فى ثانى الأيام - 24 يناير - حيث يلتقى مع جمعية سلا المغربى، كما تقام فى نفس اليوم مواجهات بين نادى بيروت ورادس التونسى، ومايتى الفنلندى والاتحاد السورى، وهوبس اللبنانى مع الوثبة التونسى

ومن المقرر توقف بطولة الدورى السوبر رجال لمدة شهر ونصف، نظرًا لارتباط المنتخب الأول بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة التى تقام فبراير المقبل، حيث تقام فى الفترة الحالية مباريات المرحلة الثانية من بطولة السوبرعلى مستوى تحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف من 26 يناير حتى 2 مارس المقبل، حيث تقام آخر مباراة فى البطولة يوم 26، وتستأنف المسابقة يوم 2 مارس.