شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يوجه رسالة لمصطفى محمد.. ويؤكد متابعة باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أضاف البدرى في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، إنه يتابع جميع اللاعبين في الدورى علي أمل اكتشاف عناصر جديدة تستحق الانضمام لصفوف الفراعنة، لافتًا إلي انه يتابع عن كثب باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى، خاصة في ظل حاجته لمعالجة النقص العددى في مركز المهاجم.
وعن المراكز للأخرى التي يعاني منها المنتخب فى الفترة الحالية، أكد حسام البدرى ان هناك أزمة اخرى بخلاف المهاجم، وهي مركز الظهير الأيسر.
أسفرت قرعة الدور الثانى للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب الوطني ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون، ليبيا، أنجولا، وذلك خلال القرعة اتى اقيمت اليوم فى أحد فنادق القاهرة بمشاركة العديد من النجوم ومسئولى المنتخبات.
ويلعب المنتخب الوطني مع بقية المنتخبات الجولات الست في التصفيات خلال الأيام التالية:
الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020
الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020
الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021
الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021
الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021
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