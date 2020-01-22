شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يوجه رسالة لمصطفى محمد.. ويؤكد متابعة باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبدى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اعجابه بمستوى مصطفي محمد مهاجم الزمالك، مؤكدًا إنه يقدم أداء جيد الا انه مطالب بالثبات علي هذا المستوى خاصة وإنه يهبط فى بعض المباريات دون مبرر.

أضاف البدرى في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، إنه يتابع جميع اللاعبين في الدورى علي أمل اكتشاف عناصر جديدة تستحق الانضمام لصفوف الفراعنة، لافتًا إلي انه يتابع عن كثب باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى، خاصة في ظل حاجته لمعالجة النقص العددى في مركز المهاجم.

وعن المراكز للأخرى التي يعاني منها المنتخب فى الفترة الحالية، أكد حسام البدرى ان هناك أزمة اخرى بخلاف المهاجم، وهي مركز الظهير الأيسر.