شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة بتسبرج للاسكواش بمشاركة 5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة بتسبرج للاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 22 يناير الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، بمشاركة مصرية تقدر بـ 5 لاعبين، حيث تبلغ قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 47 ألف دولار.

ويمثل مصر في هذه البطولة كل من: فارس الدسوقي لاعب سبورتنج، زاهد سالم، عمر مسعد، محمد الشربيني، وكريم الحمامي.

ويبدأ محمد الشربيني وكريم الحمامي منافسات هذا الدور من المرحة الأولى، حيث يواجه الشربيني منافسه الأمريكي شاهجاهان خان، فيما يواجه كريم الحمامي نظيره الانجليزي ريتشي فالوز، على أن يستهل فارس الدسوقي وعمر مسعد وزاهد سالم منافسات البطولة من الدور الثاني غداً الخميس.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرًا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.

وكانت بطولة جي بي مورجان الأخيرة التي أقيمت في نيويورك منتصف يناير الجاري، أول البطولات الكبرى في 2020، حيث توج بها البطل المصري محمد الشوربجي بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن، ليستعيد صدارة التصنيف العالمي والذي هيمن عليه علي فرج لاعب وادي دجلة طوال 11 شهراً متتالياً، منذ تغلبه على الشوربجي في ذات البطولة العام الماضي.

وفي منافسات السيدات خسرت نور الشربيني أمام الفرنسية المصنفة رقم 5 على العالم، والتي استطاعت أن تتغلب على أول ثلاث مصنفات في التصنيف العالمي خلال مشوارها نحو لقب البطولة.