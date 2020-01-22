شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع الأهلى يعير وليد إزارو للاتفاق السعودى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو الأهلي اتفاقهم مع نادي الاتفاق السعودي على إعارة وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر للنادي السعودي حتى نهاية الموسم، بعد سلسلة المفاوضات التي دارت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وانهي وليد ازارو اتفاقه المادي مع الاتفاق السعودي كما أنهى الأهلي كافة الإجراءات التعاقدية، ومن المنتظر أن يطير اللاعب للسعودية خلال الساعات القادمة للانضمام لفريقه الجديد.

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وأرسل الاتفاق السعودي عرضاً رسمياً لشراء أو استعارة وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الشتوى الجارى بعد استقرار الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر على رحيله لقيد السنغالى أليو بادجى، الذى تم التعاقد معه من فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، وتوترت علاقة أزارو بالأهلى بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة للعودة من جديد لحسابات منتخب بلاده قبل أن يوافق الاهلي على العرض السعودي.

وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر، وشارك أزارو فى مران أمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها، فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.