شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: لا ألتفت لعبارات التقليل من مجموعة مصر.. وأتمنى ضم 8 لاعبين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، علي قوة التصنيف الثاني بقرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن التصنيف الثاني قوي وله باع طويل في البطولات الإفريقية مثل الجابون، وقال البدري في تصريحات لقناة "أون سبورت": "منتخب ليبيا في المستوى الثالث وأنجولا في الرابع لهما باع أيضًا طويل، ونرى فرق أنجولا بشكل كثيف في دوري الأبطال"، مضيفاً أن المجموعة ليست سهلة كما يدعي البعض .

وأضاف البدري : "المجموعة ليست سهلة إطلاقًا، المجموعة صعبة، الجابون تمتلك لاعبين على مستوى جيد ومحترفون"، وتابع: " ليبيا حتى وإن كان ليس لديهم دوري فهم فريق جيد، ولكن بمجهودنا وبرغبتنا الكبيرة سنحاول تقديم كل شيء".

وتابع البدري، "نتابع جميع اللاعبين ونتواصل مع المحترفين وخاصة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للإطمئنان عليهم".

وأوضح المدير الفني للمنتخب ، " لا ألتفت لعبارات التقليل من مجموعة مصر" متابعاً " باب المنتخب مفتوح للجميع والفريق محتاج للانسجام بين اللاعبين واحتاج فترات توقف إضافية"، مضيفاً " اتمني أن ضم 8 لاعبين جدد فى التجمع القادم ".

واختتم: "متفائل ولابد أن نستعد بشكل جيد، والمجموعة ليست صعبة وجهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وستعمل بشكل كبير علي اعداد وتحضير فريقه"، وأضاف انه علي ثقة كبيرة فى قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع رغبة جميع اعضاء الجهاز الفني في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال.

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