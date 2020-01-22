الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والدوري، مشيرا الى عدم وجود أي أزمات شخصية مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكانت لجنة المسابقات قد قامت بتأجيل مباراة الزمالك والمصري، وكذلك الأهلي وانبي في الدوري، بعدما تم تعديل موعد مباريات الأهلي والزمالك أمام النجم الساحلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الجنايني في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر" "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص".

وواصل "منذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".

وتابع "كان هناك مباراة يوم 24 وأخرى 25 للأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، عندما طلبنا من الكاف تأجيل المباريات ليومي 23 و26، لكن الكاف رد علينا بالمواعيد التي تم الإعلان عنها".

وأكمل "الزمالك سيواجه مازيمبي في مباراة هامة جداً، وكذلك الأهلي سيلاقي النجم ثم الهلال في مباراتين قويتين، الأيام ما بين تلك المباريات لا تسمح بالاستعداد الكامل".

وأضاف "هناك ظروف قهرية نواجهها في بعض الوقت، الكاف جهة ونحن جهة أخرى، يتم تحديد المباريات وبالتالي نحن نقوم بتوفيق أوضاع جدول الدوري وفقا لتلك المواعيد".

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واستمر "لست سعيداً بالطبع بأي تأجيل لكن هناك ظروف قهرية، أقسم بالله لا نظر للأسماء ومع احترامي للأهلي والزمالك وكل الأندية، نحن على مسافة واحدة".

وصرح "هناك محادثات تمت لكن هذا لا يؤثر علينا، ليس هدفنا إلا مساندة الأندية، والتعديل كان منطقي بكل تأكيد".

وعن لقائه مع محمد صلاح قال "دائما على تواصل مع محمد صلاح منذ يومي الأول في اتحاد الكرة، صلاح لاعب محترف له حقوق وعليه واجبات، لا يوجد أي أزمات شخصية بيننا وبين صلاح، نجاح صلاح من نجاحنا".

وشدد "يجب أن نوفر لصلاح كل الأجواء المناسبة لكي يتواجد في المنتخب بشكل جيد ويقوده للنتائج التي نريدها، لا يوجد أي مشاكل شخصية بيننا وبين صلاح، ولا يمكن أن نتعمد وضع صعوبات أمامه".

وكشف "لو هذا الحدث كان يخص اتحاد الكرة لكان لي حديث مع صلاح، لكن حفل الأفضل في أفريقيا لا يخصنا في النهاية، بالطبع كل مصر كانت تتمنى وجود صلاح في الحفل".

وأكد "لم اقم بالدخول في تفاصيل عدم حضوره لحفل الأفضل في أفريقيا أثناء جلستي معه، قال لي أنه سيتحدث في هذا الأمر عندما يتواجد في مصر".

واختتم تصريحاته قائلا "المشكلة التي حدثت أو عدم حضور صلاح عن الحضور هو أمر يخص الاتحاد الأفريقي وليس الاتحاد المصري لأنهم هم جهة التنظيم".