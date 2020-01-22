بسبب كاسونجو.. رئيس اتحاد الكرة يرد على "مجاملة الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة ما اثير حول مجاملته لنادي الزمالك في عملية قيد لاعبه الكونغولي كابونجو كاسونجو، مشيرا الى أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عن مجاملة الزمالك في قيد كاسونجو "كلام خايب، وعار تماما من الصحة".

وأكمل "نحكم باللوائح والعدل وقرارات تم اتخاذها، لا يمكن أن يكون هناك محاباة لنادي على حساب أخر، كما قلنا من قبل، لن نسمح لأي نادي بقيد لاعب إلا بعد تسوية جميع المديونيات".

وتابع "من يأتي لنا من أجل قيد لاعباً في قائمته يقوم أولا بتسوية أموره المالية مع اتحاد الكرة، سواء الأهلي أو الزمالك أو أي نادي أخر، لا يوجد أي مجاملات".

وواصل "لا يوجد أي مشاكل بسبب انتمائي، هذا الأمر بداخلي فقط، لا اشجع الأهلي ولا أحد يمكن له محاسبتي على هذا الأمر، لكن الحساب يكون عندما اتخذ قراراً بناء على أهواء شخصية".

Advertisements

واستمر "لا يمكن أن أكون ظالما، هذا أمر لا أقبله بكل تأكيد".

وصرح "منذ دخولي المجال في 2006، لم أترشح لأي انتخابات، يمكن لي تقديم خدمات وأنا متواجد في بيتي، لا أسعى لأي مصالح ولا تُغريني المناصب، أتعاون مع الجميع ولا يوجد أي مشاكل مع أحد".

وشدد "لا لن أترشح لرئاسة نادي الزمالك"، وواصل "ضاحكا" "سيبني أربي عيالي".

وأكد "لا أعمل وحدي، لدينا ملفات عديدة في اتحاد الكرة، نريد أن يكون اليوم 80 ساعة، هناك الكثير من التحديات، لا انظر للمشاكل وما يقال، لن أفعل غير الأمور الصحيحة".

وتحدث قائلا "بعد أن حصلنا على حق استضافة أمم أفريقيا تحت 23 عام، أول كلمة خرجت مني أنني نستكمل ما قام به المجلس السابق ولم نبدء من الصفر وكل التقدير والاحترام لمن عمل سابقا".

وعن مساعدة اعضاء من المجلس السابق لاتحاد الكرة "كلام خايب وبلا أي طعم، أنا عمرو الجنايني، لا يمكن قبول هذا الأمر، أقسم بالله أنني لن أخجل من طلب المساعدة من أي زميل سابق لكن هذا لم يحدث".