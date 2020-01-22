آل الشيخ يطلب من إدارة الأهلي حسم ملف "الرئاسة الشرفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

طلب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حسم أمر "رئاسته الشرفية" للنادي.

وشهدت الفترة الأخيرة تبادل زيارات بين آل الشيخ ومحمود الخطيب وسط روح طيبة في العلاقات بين الطرفين، بعد انتهاء الأزمة بينهما.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "بيان هام بعد قليل".

ونشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق عبر صفحته صورة لخطاب قام بإرساله لمجلس إدارة النادي الأهلي، طالباً حسم أمر الرئاسة الشرفية للنادي.

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ووفقا لما جاء في خطاب تركي "لقد تشرفت بالرئاسة الشرفية للنادي الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".

وأكمل "لقد تقدمت بتاريخ 25 مايو من عام 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

وأضاف "أمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع واشعاري بأقرب وقت ممكن".

واختتم "اتمنى للنادي الأهلي الكبير، ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأظل عاشقا للنادي ومن جمهوره".