البدري: سعيد بما فعله صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب حسام البدري، المدير الفني لحسام البدري، عن سعادته بالرسالة التي وجهها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد تتويجه بكأس العالم للأندية في قطر.

وكان صلاح صرح بعد تتويجه بمونديال الأندية في ديسمبر الماضي بأنه متفائل بالعودة إلى قطر مرة أخرى للعب كأس العالم مع منتخب مصر في 2022.

وقال البدري، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" عبر قناة "تايم سبورتس": "صلاح دوره مهم مع المنتخب، وسعدت جدًا باحتفاله بعلم مصر في مونديال الأندية".

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وأضاف: "قال وقتها إنه سيتواجد هناك مرة أخرى، سعيد جدا برسالة صلاح، صلاح يلعب دورا هاما مع المنتخب ونفس الأمر على كل اللاعبين في الفريق".

وأتم المدير الفني للمنتخب قائلا: "أثق في كل اللاعبين بالمنتخب ولد يثقة أيضا في العناصر الجديدة لخلق جيل جديد، والقائمة المقبلة ستشهد ضم لاعبين جدد".

يُذكر أن منتخب مصر سيستكمل مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 خلال شهر مارس المقبل بمواجهة منتخب توجو مرتين في أسبوعين.