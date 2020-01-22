بهدف أجويرو.. مانشستر سيتي يجتاز عقبة شيفيلد في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

منح سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي فريقه انتصاراً صعباً على شيفيلد يونايتد (1-0) في الجولة 24 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاخير.

مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني ليبتعد عن صدارة ليفربول بـ13 نقطة، مع أفضلية لعب المتصدر لمباراتين أقل ليصبح الفارق مرشحاً للزيادة إلى 19 نقطة.

وابتعد مانشستر سيتي عن ليستر سيتي ملاحقه على المركز الثاني بفارق 6 نقاط، لكن فريق الثعالب سيخوض مباراة الجولة الحالية من أجل تقليص الفارق مع حامل اللقب.

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أجويرو سجل هدفه رقم 180 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه في المركز الرابع في قائمة الهداف التاريخي للمسابقة، ويصبح على بعد 7 أهداف فقط من معادلة رقم أندرو كول الثالث.

وأهدر جابريل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعد تصدى الحارس لها، وسط مطالبات شرسة من لاعبي الفريق السماوي بإعادة الركلة نظراً لتحرك الحارس للأمام قبل التسديد.

ونجح البديل سيرجيو أجويرو في ترجيح كفة مانشستر سيتي بهدف في الدقيقة 73 بعد عرضية أرضية متقنة للغاية كيفين دي بروين ليحولها أسطورة السيتي بيسراه إلى الشباك بسهولة.

وفي الدقائق الأخيرة كاد رودري أن يضيف هدف قاتل بعد تمريرة من أجويرو قابلها بتسديدة صاروخية لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لأصحاب الأرض بقليل لينتهي اللقاء بهدف أجويرو.