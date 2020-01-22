تريزيجيه يشارك في فوز قاتل لأستون فيلا على واتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
حقق فريق أستون فيلا انتصارا مثيرا وقاتلا أمام واتفورد بمشاركة المصري محمود حسن "تريزيجيه".
وحقق أستون فيلا على ملعبه ووسط جماهيره الفوز بنتيجة 2-1 على واتفورد في مباراة الجولة الـ24 لمسابقة الدوري الإنجليزي.
وشارك تريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا وتم استبداله في الدقيقة 77 من أحداث المباراة، في حين تواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
ورفع أستون فيلا رصيده للنقطة رقم 25 في المركز الـ16 بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد واتفورد عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.
وافتتح تروي دييني أهداف المباراة لصالح واتفورد في الدقيقة 38، وتعادل دوجلاس لويز في الدقيقة 68، وسجل كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 90+3.
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