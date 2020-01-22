تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى "الخطيب" بشأن رئاسة الأهلي الشرفية

أصدر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بيانا رسميا عبر صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
ونشر آل الشيخ خطابا بتوقيعهإلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونقل له التحية مع أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.
وأكد آل الشيخ أنه تشرف برئاسته الشرفية للنادي الأهلي ولكنه تقدم باستقالته منذ يوم 25 مايو 2018 ولم يتلق أي إشعار بخصوص الاستقالة.
وطلب آل الشيخ حسم الأمر وإشعاره في أقرب وقت ممكن.
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