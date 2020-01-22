ضمك يضم لاعب التعاون

نجحت إدارة نادى ضمك في التعاقد مع عبدالله الجوعي لاعب خط وسط فريق التعاون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر نادى ضمك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلا " الجوعي ضمكاوي".

وتعد صفقة الجوعي هي السادسة للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

كما نشر نادى التعاون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وافقت إدارة النادي على إعارة اللاعب "عبدالله الجوعي" لنادي "ضمك "حتى نهاية الموسم الحالي ، متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد .

ويحتل نادي ضمك المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري كأس التواصل الاجتماعي "توتير" قائلا " الجوعي ضمكاوي".وتعد صفقة الجوعي هي السادسة للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.كما نشر نادى التعاون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وافقت إدارة النادي على إعارة اللاعب "عبدالله الجوعي" لنادي "ضمك "حتى نهاية الموسم الحالي ، متمنية للاعب التوفيق والنجاح مع ناديه الجديد .ويحتل نادي ضمك المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول.

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