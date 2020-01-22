حسام حسن والصقر مرشحان لتدريب المقاصة خلفًا لميدو

دخل الثنائي حسام حسن وأحمد حسن في منافسة قوية لتولي تدريب فريق مصر المقاصة خلفاً للمدرب أحمد حسام ميدو.

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو المقاصة إقالة ميدو من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وأكدت مصادر بنادي مصر المقاصة أن اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي بصدد حسم مصير ميدو بعدما دخل في دوامة سوء النتائج.

وتم ترشيح حسام حسن وأحمد حسن لتولي تدريب الفريق خلفاً لميدو حال صدور قرار بإقالته. رئيس النادي بصدد حسم مصير ميدو بعدما دخل في دوامة سوء النتائج.وتم ترشيح حسام حسن وأحمد حسن لتولي تدريب الفريق خلفاً لميدو حال صدور قرار بإقالته.

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