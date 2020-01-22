تعادل مثير يحسم ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي ديربي لندن، بين تشيلسي ونظيره أرسنال بهدفين لكلا الفريقين، في لقاء مثير جمعهما، على ملعب ستافورد بريدج، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل جورجينهو لاعب تشيلسي هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 27 عبر ركلة جزاء، ثم سجل جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال هدف

التعادل في الدقيقة 63، بعد مجهود رائع حيث استلم الكرة من هجمة مرتدة من قبل منطقة نصف الملعب، ليقوم بالركض نحو منطقة جزاء البلوز ويسدد الكرة داخل الشباك.وفي الدقيقة 84، سجل البلوز الهدف الثاني، بعد عرضية رائعة من أودي، يضربها أزبيليكويتا داخل الشباك ، قبل أن يرد أرسنال سريعًا ويسجل بيريلين هدف التعادل في الدقيقة 87، من تسديدة على الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء.شهد الشوط الأول طرد دافيد لويز مدافع أرسنال بعد عركلته للاعب تشيلسي، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء له.رفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـرابع، بينما رفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر.