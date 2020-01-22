قرر نادي بيراميدز تعيين المعتصم سالم لاعب نادي الإسماعيلي السابق، مساعدًا للمدير الرياضي المسؤول عن قطاع ناشئين وبراعم النادي. ناشئين وبراعم النادي. كتب المعتصم سالم لاعب عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:" بسم الله تحدي جديد ربنا يقدرني عليه ان شاء الله، مساعد المدير الرياضي مسؤول عن قطاع ناشئين وبراعم بنادي بيراميدز". التواصل الإجتماعي فيسبوك:" بسم الله تحدي جديد ربنا يقدرني عليه ان شاء الله، مساعد المدير الرياضي مسؤول عن قطاع ناشئين وبراعم بنادي بيراميدز".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المعتصم سالم يتولي منصب بنادي بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.