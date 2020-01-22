المقاصة يكشف مصير ميدو مع الفريق

كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، مصير أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي بعد الخسارة أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1.
أوضح هويدي أن مصير الجهازالفني بيد مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مؤكدا علي استمرار ميدو إلى الآن على رأس الجهاز الفني للفريق، ولا صحة لما يتردد في وسائل الاعلام عن صدور قرار باقالة ميدو.
وأضاف هويدي إن الفريق يواجه حالة غير عادية من سوء الحظ، وهو ما ظهر بشكل واضح في مباراة اليوم.
ويحتل المقاصة المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.
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