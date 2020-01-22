المقاصة: حالفنا سوء حظ أمام بيراميدز ونرفض التعليق على التحكيم

قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة إن الفريق يواجه حالة غير عادية من سوء الحظ، وهو ما ظهر بشكل واضح في مباراة اليوم أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 3-1.

وأكد هويدي أن لاعبي المقاصة سنحت لهم فرص عديدة

للتسجيل في بداية اللقاء لكن الحظ لم يحالفهم لاستغلالها بالشكل الجيد، بجانب ركلة الجزاء التي أهدرها صلاح أمين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأشار هويدي إلى أن شباك المقاصة تتلقي الأهداف بسبب

أخطاء المتكررة من اللاعبين، وهو ما سيحاول الجهاز الفني علاجه في المرحلة المقبلة.

ورفض هويدي التعليق علي الأخطاء التحكيمية مؤكدا على ثقة فريق المقاصة في التحكيم المصري، وأضاف قائلًا "الأخطاء التحكيمية واردة من الجميع"، ولايوجد اي انتقاد للحكم محمود البنا الذي ادار مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز ووصفه بأنه أحد الحكام المميزين على الساحة.