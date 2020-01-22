بمشاركة تريزيجيه..أستون فيلا ينتزع فوزًا هامًا أمام واتفورد بالبريميرليج

حقق فريق أستون فيلا فوزًا هامًا أمام واتفورد، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل أهداف أستون فيلا كلا من :دوجلاس لويز في الدقيقة 68، وأزري كونسا في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي، بينما سجل تروي دينيي هدف واتفورد الوحيد خلالالمباراة.
شارك محمود حسن تريزيجيه في اللقاء أساسيًا حتى الدقيقة 77، قبل أن يتم استبداله ودخول إنديانا فاسيليف.
رفع أستون فيلا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر، بينما ظل واتفورد في المركز الـتاسع عشر، برصيد 23 نقطة.
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