مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في البريميرليج

فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ24 من ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". سجل هدف المباراة الوحيد سيرجيو أجويرو للفريق السماوي في الدقيقة 73. أجويرو للفريق السماوي في الدقيقة 73. رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 33 نقطة في المركز السابع.

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