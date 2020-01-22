مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في البريميرليج

فاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء،ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
سجل هدف المباراة الوحيد سيرجيوأجويرو للفريق السماوي في الدقيقة 73.
رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 33 نقطة في المركز السابع.
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