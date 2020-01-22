مدرب الرائد وسعد بقير ورايس مبولحي الأفضل في ديسمبر

اختار لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين الأفضل في شهر ديسمبر.

توج الألباني بيسينك هاسي مدرب فريق الرائد بجائزة أفضل مدرب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لشهر ديسمبر الماضي.

بينما حصل التونسي سعد بقير لاعب نادي أبها جائزة أفضل لاعب.

واخترت اللجنة الدولي الجزائري رايس مبلوحي حارس مرمى فريق الاتفاق على جائزة أفضل حارس مرمى، لذات الشهر.

ووقع اختيار اللجنة الفنية الخاصة بالجائزة، على الثنائي بقير ومبولحي نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي تم إعلانها سابقاً لنيل الجائزة، فيما استحق مدرب الرائد الجائزة نظير قيادته للفريق القصيمي من المركز الثالث عشر إلى المركز السادس خلال الجولات من التاسعة وحتى الثالثة عشر وحصده العلامة الكاملة في الخمس جولات المشار إليها على التوالي. أبها جائزة أفضل لاعب.واخترت اللجنة الدولي الجزائري رايس مبلوحي حارس مرمى فريق الاتفاق على جائزة أفضل حارس مرمى، لذات الشهر.ووقع اختيار اللجنة الفنية الخاصة بالجائزة، على الثنائي بقير ومبولحي نظير حصدهم النقاط الأعلى في المعايير التي تم إعلانها سابقاً لنيل الجائزة، فيما استحق مدرب الرائد الجائزة نظير قيادته للفريق القصيمي من المركز الثالث عشر إلى المركز السادس خلال الجولات من التاسعة وحتى الثالثة عشر وحصده العلامة الكاملة في الخمس جولات المشار إليها على التوالي.

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