موعد مباراة الهلال والأهلي في اعتزال طارق التائب

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن فريق الكرة سوف يشارك في مهرجان اعتزال طارق التائب نجم الكرة الليبية يوم 28 مارس المقبل.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن الاتفاق تم خلال الإتصالات التي جرت مؤخراً بين مدير الكرة بالأهلي وطارق التائب.
ويلعب الأهلي أمام الهلال السعودي في مهرجان إعتزال طارق التائب، بعد تحديد الموعد الجديد، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري رينيه فايلر.
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