البدري يحلل مجموعة مصر في تصفيات مونديال قطر 2022

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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول أنه لا توجد مجموعة سهلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
ووقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي جاء على رأسها، وإلى جانبه منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا.
وأوضح البدري في تصريحات اليوم الثلاثاء أنه ستكون هناك ندية كبيرة خلال هذه المنافسات لرغبة كُل المنتخبات في التواجد بالمرحلة النهائية من التصفيات مشدداً على أن المنتخب المصري إذا كان في حالته الطبيعية المتعلقة بمستوي اللاعبين فنيًا وبدنيًا فإنه سيتأهل للدور النهائي من التصفيات ويحقق الهدف الأساسي ببلوغ نهائيات كأس العالم.
وأشار إلى أن أمله كبير في التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي وسيعمل بكًل جدية مع جهازه لتحقيق هذه الرغبة.
وقال البدري إنه يجب العودة إلى التاريخ وتذكر مجموعات ظن البعض أنها سهلة ولكنها كانت غاية في القوة وتعقد موقف المنتخب فيها، مشيراً إلى أن منتخب الجابون يمتلك مقومات جيدة بأمتلاكه لاعبين مُحترفين في أكبر الأندية الأوربية وأيضًا منتخب ليبيا والذي يمتلك لاعبين مُحترفين في بعض البدان العربية وكذلك منتخب أنجولا.
أكد البدري أن جهاز الفراعنة يحترم جميع المنتخبات في المجموعة وسيعمل بشكل كبير على أعداد وتحضير فريقه وأضاف انه على ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين ورغبتهم الكبيرة مع رغبة جميع أعضاء الجهاز الفني في الفوز وتحقيق حلم المصريين والتأهل للمونديال.
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