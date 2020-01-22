محمد بركات عن قرعة تصفيات مونديال 2022: المنافسة تغيرت!

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري الأول أن مجموعة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022 تعتبر متوسطة ولكن المنافسة تغيرت كثيراً في قارة أفريقيا. وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السادسة مع منتخبات الجابون وليبيا وأنجولا. وقال بركات في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء :”المجموعة ليست قوية ولكن أرفض الاستهانة بالمنافسين خاصة وأن الكرة في القارة السمراء تغيرت كثيراً”. وتابع بركات :”نمتلك منتخب رائع ولا نخشى أي منافس لأننا على ثقة كاملة في قدرات اللاعبين”. Advertisements وأضاف :”تجنب الوقوع مع بعض المنتخبات يعتبر أمر إيجابي لنا مثل كوت ديفوار وبوركينا فاسو وزامبيا”. وأشار إلى أن منتخب ليبيا لا يخوض مبارياته في الوقت الحالي داخل ليبيا ولكن في ملعب مُحايد. خاص بـ MercatoDay | صراع بين الرجاء والوداد على مدافع منتخب مصر! عمرو الجنايني: ندعم حسام البدري وصلاح هو اساس منتخب مصر

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