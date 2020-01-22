رياضة | معوض: تأجيل مباريات الدوري تؤثر على المنتخب.. ويعلن موقف صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معوض: تأجيل مباريات الدوري تؤثر على المنتخب.. ويعلن موقف صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر على أن تأجيل مباريات الدوري تؤثر على المنتخب وأكد مشاركة كلا من محمد صلاح نجم ليفربول وعبد الله السعيد نجم براميدز في معسكر المنتخب المقبل.

وقال معوض في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"مازال متبقي شهرين على المعسكر المقبل واللاعبين لديهم فرصة للإنضمام له وسيكون مكافأة لهم".

وأضاف :"مشكلتنا الكبيرة التي نواجهها هي ثقة الجماهير ونسعى لاستعادتها بالإضافة إلى إجهاد وإصابة اللاعبين أبرزهم محمد صلاح الذي يقدم مستوى مميز ونترقب عودته".

وتابع :"تأجيل مباريات الدوري تؤثر على المنتخب والمنافسة في الدوري بين الفرق على المركز الثاني لأن الأهلي ابتعد بالصدارة".

وأردف قائلا :"عبد الله السعيد كان متواجد معنا في المعسكر الماضي ولم نستبعده ومرشح للتواجد في المنتخب".

واستطرد قائلا :"مجموعتنا في تصفيات كأس العالم متوازنة وترتيب المباريات هو من سيفرق في تأهلنا للمونديال".

واختتم معوض تصريحاته قائلاً :"أتمنى مواجهة الكونغو في التصفيات النهائية والجزائر من المنتخبات المميزة في الآونة الأخيرة وأتمنى عدم مواجهتها".

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

انتهت المباريات المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عقب نهاية مباراة الهلال ونظيره الفيصلي، أول أمس الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر.

واستطاع الفيصلي أن يحكم سيطرته ويفرض التعادل الإيجابي بهدفين على الهلال، وقد سجل هدفي الأزرق جيوفينكو وادواردو، بينما أحرز هدفي العنابي خاليم هايلاند.

الهلال أكد تواجده في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطة واحدة عن فريق النصر صاحب المركز الثاني، إذ أنه فشل في توسيع الفارق.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي :

1- الهلال برصيد31 نقطة

2- النصر برصيد 30نقطة

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3- الأهلي برصيد 26 نقطة

4- الرائد برصيد 26 نقطة

5- التعاون برصيد 25 نقطة

6- الوحدة برصيد 24نقطة

7- أبها برصيد 23نقطة

8- الفيصلي برصيد 21 نقطة

9- الشباب برصيد 21 نقطة

10- الاتفاق برصيد 17 نقطة

11- الفيحاء برصيد 17 نقطة

12- الحزم برصيد 15 نقطة

13- الاتحاد برصيد 14 نقطة

14- الفتح برصيد 9 نقاط

15- العدالة برصيد9 نقاط

16- ضمك برصيد 8نقاط