رياضة | أرسنال يفرض التعادل الإيجابي على تشيلسي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يفرض التعادل الإيجابي على تشيلسي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في خطف التعادل من فريق تشيلسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في دربي لندن ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جورجينيو هدف فريق تشيلسي الأول في المباراة عن طريق ركلة جزاء، بينما تعادل مارتينيلي للجانرز في الشوط الثاني، وعاد تشيلسي ليتقدم في النتيجة عن طريق الظهير الأيمن ازبيلكوتا، وخطف بيليرين التعادل لفريقه في الدقيقة 92 قبل نهاية اللقاء.

وكان فريق تشيلسي قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الدور الاول على أرسنال في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في الفوز في افتتاح مباريات اليوم على فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف.