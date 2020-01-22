رياضة | مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد بهدف أجويرو في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد بهدف أجويرو في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد عصام

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل الأرجنتيني أجويرو هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في اللقاء بعد تمريرة رائعة من البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط السيتي.

وتعادل فريق إيفرتون مع فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوديسون بارك، وفاز فريق ساوثهامبتون على فريق كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وحقق فريق بورنموث فوزا مستحقا على فريق برايتون بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما انتصر فريق أستون فيلا على فريق واتفورد بنتيحة 2-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة.