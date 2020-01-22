رياضة | موعد مباراة برشلونة ضد إيبيزا الأربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس ملك أسبانيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة ضد إيبيزا الأربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس ملك أسبانيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير لعام 2020 نادي إيبيزا علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك أسبانيا لعام 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي إيبيزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك أسبانيا لعام 2020 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسادسة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب كان ميسيس الدولي بمدينة إيبيزا.

وتذاع المباراة بين نادي إيبيزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك أسبانيا لعام 2020 علي قناة Ziggo Sport Voetbal المشفرة علي القمر الاوربي المالكة لحقوق بث بطولة كأس ملك أسبانيا ولم تذاع المباراة علي اي قناة عربية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد فشل شبكة بس أن سبورتس القطرية الحصول علي بث البطولة الاسبانية.

ويقود الحكم الدولي الاسباني بابلو جونزاليس فويرتيس مباراة إيبيزا أمام نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك أسبانيا مساء اليوم الأربعاء حيث تعد هذه المباراة هي الأولي في تاريخ مواجهات الفريقين سواء في بطولة الدوري الاسباني الممتاز أو بطولة كأس ملك أسبانيا.