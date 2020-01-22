رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: نجم الريال يقترب من بايرن ميونيخ وزيدان يعلق على أداء برشلونة مع كيكي سيتين ومبابي يفتح الباب أمام الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء: نجم الريال يقترب من بايرن ميونيخ وزيدان يعلق على أداء برشلونة مع كيكي سيتين ومبابي يفتح الباب أمام الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 21 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب الويلزي جاريث بيل نجم الفريق من الرحيل إلى توتنهام الإنجليزي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بعد إصابة هاري كين.. توتنهام يسعى لضم مهاجم ريال مدريد

أفادات بعض التقارير أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير يريد التعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش في صفقة قرض حتى نهاية الموسم الحالي.

مع تهميش هاري كين حتى أبريل بسبب إصابة في أوتار الركبة ، يسعى مورينيو إلى إحلال بديل مؤقت.

على الرغم من أنه تم ذكر بيونتيك من نادي ميلان وبورتو زي لويس ، يبدو أن البرتغاليين يبقون خياراته مفتوحة قبل الأحد عشر يومًا الأخيرة من نافذة يناير.

وفقًا للدفاع المركزي ، عقد مورينيو عقدًا مع مسؤولي ريال مدريد للتعبير عن اهتمامه بـ يوفيتش .

- نجم ريال مدريد يرحل إلى البوندسليجا

اقترب الإسباني ألفارو أدريوزلا الظهير الأيمن لريال مدريد من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الألماني خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا بأن الظهير الأيمن لريال مدريد سيرحل عن النادي الملكي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفادت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية بأن اللاعب الإسباني سينضم لبايرن ميونيخ على سبيل الإعارة".

وتابعت الإذاعة بأن أودريوزلا لم يتدرب مع ريال مدريد اليوم الثلاثاء، وطلب الرحيل عن النادي الملكي.

- مؤشر جديد على رحيل نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير إسبانية، أن نجم ريال مدريد ألفارو أودريوزولا أصبح على وشك مغادرة الفريق الملكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وغاب أودريوزولا عن الحصة التدريبية للنادي الملكي أمس الإثنين، استعداداً لمواجهة سالامينكا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية نقلاً عن "كادينا كوبي" ، فإن نجم ريال سوسيداد السابق يقترب من مغادرة ملعب سانتياجو بيرنابيو على سبيل الإعارة خلال يناير الجاري.

وعانى ألفارو من ندرة مشاركاته مع النادي الملكي هذا الموسم، حيث لم يتم إدارجه في قائمة الفريق التي ستواجه سالامينكا في كأس الملك، حيث إستدعى زين الدين زيدان مدرب الفريق الثنائي الشاب سيرجيو لوبيز ورافا مارين في الخط الخلفي.

- زيدان يتحدث عن الصفقة الجديدة.. ويعلن نهاية مشوار نجم ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قبل مباراة سالامنكا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي متحدثا عن مستقبل نجم ريال مدريد: " أودريوزولا لديه خيار المغادرة، لكن ليس هناك شيء رسمي بعد".

وواصل: "لا أعتقد أن مدريد سيوقع مع أي لاعب في يناير، لكن حتى نهاية الانتقالات الشتوية كل شيء وارد".

وتحدث عن الصفقة الجديدة لريال مدريد: "ما يعلمه الجميع هو أن راينير لاعبٌ مدريدي، لم يصل هنا بعد. وعليه أن يعمل خطوة بخطوة. هو لاعب المستقبل، وعندما يصل إلى هنا سنرى ما سنقوم به بشأنه".

واختتم: "راينير يملك إمكانات وجودة كبيرة. لقد شاهدت مقاطع فيديو له، لكنني سأنتظر إلى أن يصل إلى هنا".

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- زيدان يوجه رسالة لـ"مبابي".. ويعلق لأول مرة على طريقة لعب برشلونة

وجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك قبل يوم واحد من لقاء الملكي أمام سالامنكا بكأس ملك إسبانيا.

ورد زيدان على سؤال "مبابي قال عنك أنك قدوته في الصغر؟، قائلا: "الآن أصبح هو قدوة. نحن مثالان لأولئك الذين يرغبون بلعب كرة القدم، لقد كنتُ مثالا لأن بعض الأشخاص أُعجبوا بأسلوبي كلاعب".

وتابع: "لن يكون هناك تكاسل في مباراة الغد. نحن دائما جاهزون وسنقوم بكل ما يلزم لتحقيق الفوز".

وواصل: "1005 تمريرة لبرشلونة في مباراتهم الأخيرة؟ كل الأندية ترغب بالفوز، وكل نادٍ له طريقته الخاصة في تحقيق ذلك".

- بايرن ميونيخ يريد مدافع ريال مدريد

يرغب فريق بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع مدافع ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

حيث قرر العملاق البافاري في التعاقد مع ألفارو أودريوزولا، ظهير أيمن الفريق الملكي، بسبب بعد اللاعب عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ، تتابع أودريوزولا، بعد فقدان الثقة للاعب من قبل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

وينافس بايرن ميونخ كل من إشبيلية وأتليتك بلباو، اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتقوم إدارة العملاق البافاري في إبرام صفقات شابة، لتأمين مستقبل كل المراكز داخل الفريق وخاصة الجهة اليمنى، حيث ترغب في ضم مدافع بوروسيا دورتموند المغربي أشرف حكيمي، والمعار من ريال مدريد.

- تفاصيل اجتماع ريال مدريد وتوتنهام لإنهاء الصفقة الكبرى

فجر الإعلامي خوان سانز في برنامج التشيرينجيتو الإسباني، مفاجأة جديدة بشأن تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين إدارة توتنهام الإنجليزي وريال مدريد من أجل التفاوض حول الصفقة الكبرى.

ويسعى توتنهام لإعادة نجمه الويلزي السابق جاريث بيل، في ظل معاناته مؤخرا مع الريال وأزماته التي تعددت بشدة في الفترة الأخيرة.

وتابع الإعلامي الإسباني أن دانييل ليفي، رئيس توتنهام قام بالاستفساء من نظيره في النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، عن مدى إمكانية التعاقد مع بيل.

وأكمل، أن المدير الفني لنادي توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، أراد أيضًا التعاقد مع بيل حينما كان يُدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

- مبابي يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

صرح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لاعبا في صفوف الفريق الفرنسي وأكد أنه ليس من المناسب التحدث عن انتقاله إلى ريال مدريد في الوقت الحالي وأكد أن ليفربول يشبه الآلة.

وقال مبابي في تصريحات لإذاعة بي بي سي البريطانية :"لاعبو ليفربول مثل الآلة، لديهم رغبة في لعب المباريات بشكل متواصل لتحقيق الفوز".

وأضاف :"لم يخسروا أي مباراة حتى الآن في بطولة الدوري، عندما ترى ذلك تعتقد أن الأمر سهل لكنه ليس كذلك، إنهم فريق جيد جدًا ولديهم مدرب رائع".

وتابع :"المشكلة الآن، أن الجميع يتابع ليفربول ويراقبهم لذلك عليهم أن يواصلوا إظهار قوتهم".

ورد الفرنسي الشاب الفائز ببطولة كأس العالم عن الانتقال إلى ريال مدريد، قائلا: "الكل يتحدث عن تلك الأنباء، الآن أنا لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان وأعلم أنها ليست اللحظة المناسبة".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً :"نحن في شهر يناير، تخيل أن أجيب على هذا السؤال وألمح إلى شئ ما، وقتها سيتحدث الجميع عن هذا ولن يكون الأمر جيدًا بالنسبة لباريس".