رياضة | الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إعادة محمد شريف المعار لصفوف فريق إنبي هذا الموسم.

وتألق شريف مع الفريق البترولي هذا الموسم حيث سجل ٨ أهداف في المباريات التي خاضها حتى الآن، حيث لفت الأنظار إليه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اللاعب تلقى عرضين لضم اللاعب من نادي الأهلي الإماراتي، والاتفاق السعودي لكن النادي الأحمر رفضهما مؤكدًا تمسكه باللاعب وعدم الموافقة على رحيله مجددًا.

وأبلغ مسئولو النادي الأحمر اللاعب بقرار العودة للأهلي عقب نهاية الموسم، وانتهاء إعارته مع نادي إنبي.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري المصري :-