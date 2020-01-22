رياضة | الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُبلغ نجمه المتألق بالعودة نهاية الموسم ورفض الإعارة مجددًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتألق شريف مع الفريق البترولي هذا الموسم حيث سجل ٨ أهداف في المباريات التي خاضها حتى الآن، حيث لفت الأنظار إليه.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن اللاعب تلقى عرضين لضم اللاعب من نادي الأهلي الإماراتي، والاتفاق السعودي لكن النادي الأحمر رفضهما مؤكدًا تمسكه باللاعب وعدم الموافقة على رحيله مجددًا.
وأبلغ مسئولو النادي الأحمر اللاعب بقرار العودة للأهلي عقب نهاية الموسم، وانتهاء إعارته مع نادي إنبي.
ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري المصري :-
-الأهلي 36 نقطة
-المقاولون العرب 29 نقطة
-الاتحاد السكندري 25 نقطة
-الزمالك 24 نقطة
-بيراميدز 23 نقطة
-الانتاج الحربي 21 نقطة
-إنبي 20 نقطة
-سموحة 19 نقطة
-حرس الحدود 18 نقطة
-الإسماعيلي 18 نقطة
-المصري 16 نقطة
-وادى دجلة 13 نقطة
-طنطا 13 نقطة
-الجونة 12 نقطة
-مصر المقاصة 11 نقطة
-طلائع الجيش 11 نقطة
-نادى مصر 11 نقطة
-أسوان 9 نقاط